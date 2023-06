Interkommunale Theatertage 2023: Alfdorf ist dabei

Neu, vielseitig und interessant. So präsentieren sich die Interkommunalen Theatertage 2023. Mit dabei sind die Gemeinden Welzheim, Rudersberg und Alfdorf.

Freitag, 09. Juni 2023

Bereits zum zweiten Mal gestalten die drei benachbarten Kommunen Rudersberg, Welzheim und Alfdorf unter der Regie von Musiktheater Zumhof, Kulturforum Rudersberg und Kultursäule Welzheim ein gemeinsames Festival und laden dazu professionelle Theater aus nah und fern zu Gastspielen in allen drei Gemeinden ein. Das Kulturprojekt, das vom 16. Juni bis zum 21. Juli stattfindet, ist dabei nicht nur ein Garant für professionelles Engagement und kulturellen Mehrwert für die ganze Region, sondern bietet dank einer erlesenen Auswahl verschiedener Theaterproduktionen Veranstaltungen für jeden Geschmack.

Die Eröffnung findet am 16. Juni um 19 Uhr im Rathaus Rudersberg statt.





Welches Programm in Alfdorf geplant ist und auf was sich Theaterbegeisterte in Schorndorf freuen können, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



