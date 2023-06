Kirchenkonzert mit „InTakt“ aus Schechingen und „Stimmquadrat“ aus Tirol

Foto: its-​pr

Der Schechinger Gospelchor „InTakt“ reiste nach Untermieming in Tirol. Anlass war ein Konzert mit der ehemaligen Chorleiterin Claudia Hamerle (damals Claudia Boy-​Bittner) und deren zwei Chören. Nun gibt es einen weiteren gemeinsamen Auftritt in Schwäbisch Gmünd.

Freitag, 09. Juni 2023

Gerold Bauer

20 Sekunden Lesedauer



In Gmünd sind die Chöre zu hören am Samstag, 24. Juni, ab 20 Uhr in St. Franziskus. Der Gospelchor „InTakt“ aus Schechingen singt unter der Leitung von Harald Elser und Claudia Hamerle tritt in Gmünd mit dem Chor „Stimmquadrat“ aus Obsteig in Tirol auf.

