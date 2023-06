Waldstetten: Mann parkt auf Blumenteppich für Fronleichnam

Foto: bk

Blumenteppiche zu Fronleichnam haben in vielen Regionen Tradition. Ein von Ehrenamtlichen angelegter Blumenteppich in Waldstetten wurde allerdings Opfer von Vandalismus.

Freitag, 09. Juni 2023

Sarah Fleischer

34 Sekunden Lesedauer



„Wir machen seit einigen Jahren diesen Blumenteppich zu Fronleichnam, aber so etwas ist noch nie passiert“, berichtet eine Frau aus Waldstetten. Am Mittwochabend habe sie zusammen mit anderen Ehrenamtlichen den Blumenteppich vor einem Pflegeheim in Waldstetten gelegt. „Als wir am Donnerstagmorgen zur Kirche daran vorbeikamen, war noch alles in Ordnung. Doch am Nachmittag habe sie festgestellt, dass jemand sein Auto auf dem Blumenteppich abgestellt hatte, das Bild und einige der Jakobsmuscheln zerstört. „Wir waren komplett fassungslos. Selbst wenn man nicht religiös ist, kann man doch Respekt vor der Arbeit zeigen“ findet die Frau, die lieber anonym bleiben möchte.







