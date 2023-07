Beilage „Wochenende“: Palmengesäumt zum Fünfknopfturm flanieren

Foto: Susanne Helbach-​Grosser

Sommer in der Stauferstadt: In der Ferne grüßt eines der Gmünder Wahrzeichen, der Fünfknopfturm. Den Weg säumen eingetopfte junge Palmen, die dem Bild eine südliche Note verleihen. Vor allem, wenn die Schatten etwas länger werden, lohnt sich ein Spaziergang. Und selbstverständlich lohnt auch die Lektüre der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.

Samstag, 01. Juli 2023

Franz Graser

Auf einen Spaziergang in Altersberg lädt das Ortsporträt der aktuellen Ausgabe ein. Der Ort, der heute zur Gemeinde Gschwend gehört, ist noch an einigen Stellen durch die Landwirtschaft geprägt. Vor allem die Wälder in der Umgebung haben es den Heimatschriftstellern angetan; Georg Stütz schwärmte zum Beispiel vor rund 100 Jahren, die Wälder seien „ein Stück von der Ewigkeit“. Auch wer Mühlen, Seen und Felsklingen liebt, wird gerne eine Wanderung rund um Altersberg unternehmen.









Darüber hinaus finden Sie in dieser Ausgabe faszinierende Fotos, Informationen aus dem Vereinswesen, Spannendes und Wissenswertes sowie viel Rätselspaß.





In der Reportage dieser Ausgabe geht es um das Thema Verkehr. An einigen Stellen in Schwäbisch Gmünd gibt es ja seit einiger Zeit die markanten gelben Mobilitätssäulen. Die Säulen sollen die Bürgerinnen und Bürger über nachhaltige Angebote zur Mobilität in Schwäbisch Gmünd sowie über regionale Sehenswürdigkeiten informieren. Welchen Nutzwert sie aber tatsächlich für die Menschen haben, die in der Stadt unterwegs sind, das erforscht unser Reporter.

