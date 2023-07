Mit dem Ostalbwanderer ins Hafental bei Spraitbach

Fotos: Markus Weber/Ostalbwanderer.de

Eine ideale Wanderung für heiße Sommertage bietet das wildromantische Hafental bei Spraitbach. Im zweiten Teil der Wanderung verspricht der Reichenbachsee eine Abkühlung: Badehose einpacken nicht vergessen!

Samstag, 01. Juli 2023

Franz Graser

Das Hafental ist das Tal des Reichenbaches, den wir auf dieser Wanderung fast auf ganzer Länge begleiten, bevor er unterhalb der Weggenziegelhütte in die Lein fließt. Vom Parkplatz an der Spraitbacher Schule steigen wir hinab ins Hafental und tauchen in einen märchenhaften Wald ein.







Es würde einen nicht wundern, wenn einem zwischen den Bäumen und den grünen Pfaden plötzlich die sieben Zwerge begegnen würden. Der Reichenbach mäandert durch das weitläufige Tal, die Ufer gesäumt von Farnen. An manchen Stellen ist der ganze Bach von Wasserlinsen bedeckt und erweckt den Eindruck, als sei er ein leuchtend grüner Pfad. Brücken und Stege führen uns am Bach entlang, auf unserem Weg entdecken wir eine Quelle am Wegesrand und einen kleinen Wasserfall. Das Hafental ist sicher eines der schönsten Seitentäler der Lein!





Nach gut der halben Wegstrecke öffnet sich der Wald, und über grüne Auwiesen geht es hinunter zum Reichenbachsee. Der See lädt bei heißem Wetter zu einem Sprung ins kühle Nass ein. Anschließend geht es im Wald weiter zur Weggenziegelhütte. Das dortige Café der Familie Scholz bietet frische Salzkuchen, genau das richtige nach einer wunderbaren Wanderung. Von der Weggenziegelhütte geht es zurück nach Spraitbach. Die ersten Minuten auf dem Fußweg entlang der B298, aber bald geht es noch einmal hinein in den schattigen Wald bis nach Spraitbach.







Eine detaillierte Beschreibung mit Karte, Höhenprofil, Fotos und weiteren Tipps finden Sie auf ostalb​wan​derer​.de



