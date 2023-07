Mobilitätsstation Gmünd: Perlen vor die Säule

Als Pilotprojekt für ganz Baden-​Württemberg ist vor zwei Jahren die Mobilitätssäule am Schwäbisch Gmünder Bahnhof enthüllt worden. Sie soll ortsfremden Leuten den richtigen Weg zur nachhaltigen Weiterreise zeigen. Heute muss man sagen: Ziel verfehlt. Ein Besuch bei einer einsamen Stele.

Samstag, 01. Juli 2023

Thorsten Vaas

Die Mobilitätssäule hat einen schlechten Nachmittag. Zig Menschen huschen an ihr vorbei, manche tragen entweder dicke Kopfhörer oder Knöpfe im Ohr, um sich von der Umwelt abzuschotten und das Geratter der Trolley-​Truppe auszublenden. Rollen an Koffern sind wahrscheinlich eine der größten Erfindungen der Menschheit, weil das zentnerschwere Gepäck nun bequem zu transportieren ist. Andererseits sind diese Walzen Monster, die eine monotone Partitur der Reisenden in den Äther schicken, die einige Koffermusiker selbst schon so nervt, dass sie ebenfalls Kopfhörer tragen müssen. All dies erträgt die Mobilitätssäule still und stumm. Keiner dankt es ihr. Sie wird nicht einmal dafür beachtet. Das ist irgendwie traurig. Womit hat sie das nur verdient?Dabei ist sie so etwas wie eine Internet-​Berühmtheit, hat sie doch mit mobil​i​taetssaeulen​-bw​.de eine eigene Homepage, die das Verkehrsministerium Baden-​Württemberg für sie betreut. Wie bei den Stars und deren Social-​Media-​Kanälen, die von PR-​Managern bedient werden, damit Prominente Zeit für was auch immer haben. Wichtiges zum Beispiel. Die Mobilitätssäule hat ebenfalls eine bedeutsame Aufgabe, wie man nach der Lektüre auf ihrer Homepage annehmen muss: Sie sei „die neue Wegmarke für nachhaltige Mobilität in Baden-​Württemberg. Sie markiert Orte mit vielfältigen geteilten und öffentlichen Mobilitätsoptionen, hilft bei der Orientierung vor Ort, erleichtert den Zugang zu Buchungsinformationen und ergänzt – je nach Ausstattung – den Standort um praktische Funktionen wie ein Radreparaturset oder eine Sitzbank“. Hört sich prima an. Wahrscheinlich deshalb hat das Ministerium die Gmünder Mobilitätssäule vom Bahnhofvorplatz in die Kategorie „Erfolgsgeschichten“ aufgenommen. Oder aus Versehen.

