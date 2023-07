Abendgymnasium Ostalb: Ein Gespräch mit ehemaligen Schülerinnen

Das Abendgymnasium Ostalb bietet Erwachsenen eine zweite Chance, ihr Abitur zu machen. Zwei Ehemalige erzählen von ihrem Weg – dem Wissensdurst, den Herausforderungen und wie es sich anfühlt, mit 30 wieder die Schulbank zu drücken.

Montag, 10. Juli 2023

Sarah Fleischer

„Ich war Mitte 30 und bin auf einmal wieder zur Schule gegangen“, erinnert sich Natalja Graf. 2012 hatte sich die heute 46-​Jährige entschieden, ihr Abitur am Abendgymnasium nachzuholen. Wie die meisten der Schülerinnen und Schüler am Abendgymnasium in Schwäbisch Gmünd ist sie ein „klassisches Arbeiterkind“, wie sie es ausdrückt. Bestrebungen oder Ansporn zu höherer Bildung habe es seitens ihrer Eltern nicht gegeben.

Ähnlich ging es Susanne Jungkeit, 44 Jahre alt.

Beide machten am Abendgymnasium in Schwäbisch Gmünd nachträglich ihr Abitur.







