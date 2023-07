In Spraitbach: Halbzeit bei der Feier des Ostalb-​Jubiläums

Am Sonntagvormittag traf sich eine Gruppe von Spraitbacherinnen und Spraitbachern in der Ortsmitte, um mit dem Landtagsabgeordneten Tim Bückner, mit Landrat Dr. Joachim Bläse und Bürgermeister Johannes Schurr auf dem Geschichtspfad durch den Ort zu wandern. Dass dabei sehr viel mehr zur Sprache kam, als man auf den Informationstafeln lesen kann, war nicht zuletzt dem Alt-​Bürgermeister Walter Zepf zu verdanken.

Landrat Dr. Joachim Bläse sagte zum Auftakt der Wanderung in Bezug auf das Ostalbkreis-​Jubiläum: „Heute ist Halbzeit!“ Denn diese Veranstaltung in Spraitbach war Nummer 21 unter den insgesamt 42 Terminen vor Ort, um „50 Jahre Ostalbkreis“ zu feiern. Identität und das Gefühl, „dazu“ zu gehören seien sehr wichtige Faktoren für das Zusammenleben in einer Gemeinde, untermauerte der Landrat die Bedeutung des Miteinanders der Menschen.





Der 90-​jährige Walter Zepf ist geistig wie körperlich extrem fit und nahm an der dreieinhalb Kilometer langen Tour teil. An den einzelnen Stationen hatte Zepf Erinnerungen und Anekdoten parat, die das Publikum schmunzeln ließen.

