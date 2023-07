„Sichere Basis“: Unterstützung und Rat bei der Wohnungssuche

Wie finde ich eine passende Wohnung, wann und wo muss ich mich anmelden und welche Hilfe kann ich bekommen? Das sind Fragen, bei denen das Projekt Sichere Basis des Sozialunternehmens a.l.s.o. in Schwäbisch Gmünd zur Seite steht. Dafür gibt es jetzt Förderung vom Land.

54.990 Euro Förderung werden dieses Jahr vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-​Württemberg bereitgestellt. Damit sollen besonders die entstehenden Beratungskosten gedeckt werden.





Seit dem 15. Dezember 2021 ist das Projekt „Sichere Basis“ (SiBa) eine Anlaufstelle für Wohnungsuchende in Schwäbisch Gmünd. Es bietet Unterstützung nicht nur während der Wohnungssuche, sondern auch danach. Das Projekt arbeitet eng mit der Fachstelle Wohnungsnothilfe und dem lokalen Bündnis für Familie der Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd zusammen. „Sichere Basis“ ist Teil des Sozialunternehmens a.l.s.o., das Menschen in Schwäbisch Gmünd und der Region Ostwürttemberg neue Perspektiven bietet.

