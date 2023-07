„Tag der Feuerwehr“ in Schwäbisch Gmünd

Foto: fleisa

Wenn diesen Sonntag bei der Feuerwehr in Schwäbisch Gmünd viel los ist, dann liegt das nicht an einem Großbrand – sondern am Tag der Feuerwehr. Dieser findet am 16. Juli mit Programm für Groß und Klein am Sebaldplatz statt.

Montag, 10. Juli 2023

Sarah Fleischer

41 Sekunden Lesedauer



„Die Feuerwehr ist ein fester und wichtiger Bestandteil der Stadt und das wollen wir mit diesem Fest zeigen“, so Feuerwehrkommandant Uwe Schubert. Also planen Innenstadt-​Kommandant Achim Kiefer und sein Stellvertreter Patrick Barth zusammen mit zahlreichen Ehrenamtlichen seit Wochen den „Tag der Feuerwehr“. Der fand so zum letzten mal 2018 statt und soll die starke Gemeinschaft der Feuerwehr zeigen und gleichzeitig neue Mitglieder begeistern. „Wir sind an diesem Tag auch Ansprechpartner, falls es Fragen zu uns oder unserer Arbeit gibt“, erläutert Kiefer. Außerdem sei es eine gute Gelegenheit, das ehrenamtliche Engagement innerhalb der Feuerwehr hervorzuheben, findet Gmünds erster Bürgermeister Christian Baron.







Wie viele Ehrenamtliche die Feurwehr Schwäbisch Gmünd hat und wie das Programm am Sonntag aussieht, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



567 Aufrufe

167 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen