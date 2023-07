Einhornbilder-​Aktion der Seitengässler steht in den Startlöchern

Die Gassen in Schwäbisch Gmünd ins Bewusstsein der Passanten rücken und gleichzeitig für einen guten Zweck malen — das war die Idee hinter der Aktion der Schüler und Seitengässler, initiiert von Kirsten und Christoph Markowetz, den Betreibern der „Galerie der Sinne“. Jetzt, einige Wochen später, sind die Einhornbilder fertiggestellt und in den Geschäften angekommen. Insgesamt wurden 451 Bilder von fünf Schulen zusammengetragen und werden in elf Schaufenstern ausgestellt.

Welche Geschäfte beteiligt sind und bis wann die kleinen Kunstwerke käuflich erworben werden können, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.