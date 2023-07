Luca Kaufmann wechselt zur SG Bettringen

Kurz vor dem Ende der Transferperiode kann der Fußball-​Bezirksligist SG Bettringen eine weitere Neuverpflichtung vermelden. Mit Luca Kaufmann kommt vom Landesligisten SV Neresheim die gewünschte Verstärkung für die Offensivabteilung.

Dienstag, 11. Juli 2023

Alex Vogt

48 Sekunden Lesedauer



Kaufmann kann sowohl Einsätze in der Verbandsliga bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall als auch beim SV Neresheim in der Landesliga vorweisen. „Luca ist für uns eine absolute Verstärkung. Wir freuen uns sehr, dass er sich für die SG Bettringen entschieden hat und hoffen, dass er bei uns verletzungsfrei bleibt und wieder zu seiner Topform finden wird. Ein großer Dank geht hier an unseren ehemaligen Teammanager Oliver Glass und an Trainer Steffen Mäder, die Luca bei den Gesprächen überzeugen konnten, den nächsten Schritt in Bettringen zu gehen“, so der Sportliche Leiter der SGB, Sebastian Sorg.„Die SG Bettringen hat sich sehr um mich bemüht“, sagt die zukünftige Nummer sieben der Rot-​Schwarzen. Luca Kaufmann fügt hinzu: „Der Kontakt zu Oliver Glass und Steffen Mädger ist nie abgerissen. Letztendlich habe ich auf mein Bauchgefühl gehört. Bei der SGB möchte ich wieder mein altes Level erreichen und mit den Jungs voll angreifen. Vielleicht muss ich jetzt einen Schritt zurückgehen, um dann zwei nach vorne zu kommen.“

