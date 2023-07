Sommersoiree mit Besucherrekord im Hof der Augustinuskirche

Bei der dritten und letzten Sommersoiree der Evangelischen Kirchengemeinde gab es Rekordwerte nicht nur bei den Temperaturen, die im Schatten des Augustinushofes jedoch gut auszuhalten waren. Ein Rekord war auch der Strom von Menschen.

Dienstag, 11. Juli 2023

Die Stühle reichten am Samstag nicht aus, es mussten noch viele Bänke hergeschleppt werden. Kirchengemeinderätin Dr. Monika Benk begrüßte die Gäste. Das Vesperkirchenteam hatte wie bei allen Soireen für den Rahmen gesagt – auch für den kulinarischen im Anschluss an jenes Konzert, das das Ludwigsburger Blechbläser Quintett an diesem Abend mit Bravour bestritt und viel Beifall erhielt.







