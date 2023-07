St. Loreto: Neue Fachkräfte für Kitas qualifiziert

Foto: st. loreto

Seit Oktober vergangenen Jahres arbeiteten knapp 20 Kurteilnehmerinnen darauf hin, qualifizierte Kita-​Fachkräfte zu werden. Nun konnten sie ihre Urkunden in St. Loreto entgegennehmen.

Dienstag, 11. Juli 2023

Sarah Fleischer

26 Sekunden Lesedauer











Was diese Nachqualifikation alles beinhaltet, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Von Oktober 2022 bis Juni 2023 nahmen die Kursteilnehmerinnen an einem Nachqualifizierungskurs nach Paragraph 7 des Kindertagesbetreuungs-​Gesetzes der Bildungsakademie St. Loreto in Schwäbisch Gmünd teil. An 25 Fortbildungstagen erhielten Kinderkrankenschwestern, Physiotherapeutinnen, Logopädinnen, Lehramtsanwärterinnen und Ergotherapeutinnen eine umfassende Schulung zu zentralen Inhalten der Aufgaben einer Erzieherin in der frühkindlichen Bildung. Mit dieser Schulung können die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer als pädagogische Fachkräfte in Kitas anerkannt werden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



413 Aufrufe

104 Wörter

49 Minuten Online



Beitrag teilen