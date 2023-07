Wissen: Wie sauber sind unsere Freibäder?

Wer kann, drängt an Hitzetagen ins Freibad. Doch wenn sich alles und alle im Becken tummeln, wie sauber ist dann noch das Wasser? Ob und wie die Betreiber auch an vollen Tagen eine gute Wasserqualität garantieren, zeigt diese Übersicht.

Dienstag, 11. Juli 2023

Sarah Fleischer

Wenn die Temperaturen über die Marke von 30 Grad Celsius klettern, sind die Freibäder voll. Doch mit jedem Badegast kommen auch jede Menge anderer Substanzen ins Wasser, die wieder entfernt werden müssen wie Haare, Hautschuppen, Sonnencreme-​Reste sowie Keime und eben auch Körperflüssigkeiten wie Schweiß, Speichel und Urin.





Die Wissensseite in der Rems-​Zeitung erklärt am Dienstag, wie die Bäderbetriebe dafür sorgen, dass es in ihren Einrichtungen dennoch vergleichsweise hygienisch zugeht – und was jeder Badegast dazu beitragen kann.

