Beweisverfahren in Sachen TSB: Wieviel Honorar bekommt der Anwalt fürs Grundstücksgeschäft?

Symbolbild: gbr

Nachdem eine gütliche Einigung gescheitert war, geht das der Rechtsstreit zwischen dem TSB Schwäbisch Gmünd einerseits und Rechtsanwalt Werner Deininger anderseits in die nächste juristische Runde. Das Beweisverfahren hat am Landgericht Ellwangen am Dienstag begonnen. Rechtsanwalt Deininger schilderte vor Gericht mehrere Stunden lang, was er für den Verein erledigt habe.

Mittwoch, 12. Juli 2023

Gerold Bauer

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer



Es geht um ein Antwaltshonorar in der Größenordnung von 300 000 Euro. Jurist Werner Deininger will diesen Betrag für seine Dienste, die er im Auftrag des TSB Gmünd bei der Vermarktung der vereinseigenen Immobilie in der Buchstraße erbracht habe. Seitens des TSB zweifelt man hingegen an, dass ein Honorar in dieser Höhe gerechtfertigt ist. Eine Anzahlung von rund 30 000 Euro wurde bereits geleistet, aber die Mitgliederversammlung hat das maximale Honorar, das noch zu zahlen wäre, auf etwas mehr als 80 000 Euro gedeckelt, wie TSB-​Chef Christian Kemmer im Gespräch mit der RZ angesichts des am Dienstag vor dem Landgericht in Ellwangen stattgefundenen Prozesstages in Erinnerung rief.Peter Jursch, viele Jahre lang Präsident des TSB-​Gmünd, ist als Rechtsanwalt Partner von Werner Deininger und berichtete, dass die Richterin sich sehr detailliert von Werner Deininger berichten ließ, was jener im Auftrag des Vereins erledigt habe. „Die Verhandlung dauerte etwa vier Stunden“, so Jursch. Nachdem eine gütliche Einigung zwischen Deininger und TSB gescheitert war, gehe es nun um die Beweisaufnahme. „Ich gehe davon aus, das die noch ziemlich lange dauert. Die Richterin hat schon Termine für den Herbst und fürs kommende Jahr ins Auge gefasst.“

