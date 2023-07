Handwerkskammer Ulm: Bauflaute im regionalen Handwerk

Foto: www​.amh​-online​.de

Die Handwerkskammer Ulm vermeldet eine stabile Konjunkturentwicklung im zweiten Quartal 2023 . Aber auch verhaltene Geschäftserwartungen für den weiteren Jahresverlauf. Dennoch wollen die Betriebe im Kammergebiet Personal aufstocken.

Mittwoch, 12. Juli 2023

Sarah Fleischer

Die aktuelle Geschäftslage im regionalen Handwerk hat sich im zweiten Quartal 2023 erwartungsgemäß etwas aufgehellt – und das, obwohl die Zinswende und gestiegene Preise insbesondere die Baubranche belasten. Das zeigen die aktuellen Daten der regelmäßigen Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Ulm. Sieben von zehn Handwerksbetrieben im Kammergebiet, also 69 Prozent, beschreiben ihre Geschäftslage als gut. Von einem schlechten Geschäftsverlauf sprechen vier Prozent der befragten Betriebe. Im Vorjahr waren 73 Prozent mit ihrer Geschäftslage zufrieden und sieben Prozent unzufrieden. Die Geschäftserwartungen für die kommenden Monate deuten auf eine Fortsetzung der aktuellen Entwicklung hin.





Was sich zum Vorjahr verändert hat und mit welcher Auftragslage die Handwerksbetriebe rechnen, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



