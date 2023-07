Heute neu: LOKAL, das Wochenblatt der Rems-​Zeitung

Foto: fg

Ein Stück Italien auf dem Gmünder Marktplatz: Das lässt sich am Samstag live bei der „Italienischen Nacht“ in der Innenstadt erleben. Das Gmünder Wochenblatt „Lokal“ macht Appetit auf diese kulinarisch-​musikalische Veranstaltung. Darüber hinaus gibt es eine Vorschau auf das Sommerfest in der Kornhausstraße am Samstag sowie Ausflugstipps für die Gmünder Teilorte Metlangen und Reitprechts.

Mittwoch, 12. Juli 2023

Franz Graser

