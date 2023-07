Lohnerhöhung für Garten– und Landschaftbau

Foto: ig bau

Wer im Garten– und Landschaftsbau im Ostalbkreis arbeitet, kann sich über mehr Lohn freuen. Schon im Juli steigt der Stundenlohn an, auch Azubis profitieren von der Erhöhung.

Mittwoch, 12. Juli 2023

Sarah Fleischer

36 Sekunden Lesedauer



Wer einen „grünen Daumen“ hat, dem winkt jetzt eine dickere Lohntüte: Für die Arbeit in Gärten und Parks, auf Sportplätzen und Friedhöfen im Ostalbkreis gibt es jetzt mehr Geld. Der Lohn im Garten– und Landschaftsbau steigt in diesem und im kommenden Jahr in zwei Schritten um 9,8 Prozent. Das teilt die IG Bauen-​Agrar-​Umwelt (IG BAU) mit. Auch Azubis profitierten davon. Das erste Lohn-​Plus von 5,9 Prozent gebe es bereits in diesem Monat, also im Juli 2023. Außerdem erhalten Beschäftigte der „grünen Branche“ in 2023 und 2024 noch eine Inflationsausgleichsprämie von je 250 Euro, so die IG BAU.





Was das konkret bedeutet und wie hoch der Stundenlohn final sein wird, steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



243 Aufrufe

145 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen