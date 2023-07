Normannia Gmünd steigt wieder ins Training ein

Foto: Astavi

Der Fußball-​Oberligist 1. FC Normannia Gmünd startet nach einer kurzen Pause an diesem Mittwoch um 18.45 Uhr in die Vorbereitung auf die Saison 2023/​24. Am Wochenende stehen die ersten beiden Testspiele gegen den VfR Aalen und FC Bargau an.

Mittwoch, 12. Juli 2023

Alex Vogt

37 Sekunden Lesedauer







Was Blaskic vor dem Trainingsauftakt über den kurzen Urlaub, die Transfers und die Chancen der Normannia in der Oberliga sagt, lesen Sie im FCN-​Bericht in der Rems-​Zeitung vom 12. Juli.



Kaum zwei Wochen ist es her, da hat der 1. FC Normannia Gmünd seinen famosen Schlussspurt in der Fußball-​Verbandsliga mit dem Oberliga-​Aufstieg über die Relegation gekrönt. An diesem Mittwoch bittet Trainer Zlatko Blaskic seine Mannschaft schon wieder auf den Trainingsplatz, am Freitag steht ein Testspiel beim Regionalligisten VfR Aalen auf dem Programm. Blaskic freut sich nach der kurzen Pause schon wieder auf seine Mannschaft und das Abenteuer Oberliga, das nicht nur ein Abenteuer bleiben soll.

