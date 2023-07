Schachgemeinschaft Gmünd: Wernfried Tannhäuser hört als Vorsitzender auf

Fotos: Schachgemeinschaft Gmünd

Wernfried Tannhäuser wird nach 39 Jahren als Vorsitzender der Schachgemeinschaft Schwäbisch Gmünd aufhören. Andreas Strohmaier stellt sich als Nachfolger zur Wahl bei der Hauptversammlung des Vereins am Freitag, 21. Juli.

Mittwoch, 12. Juli 2023

Alex Vogt

Eine Ära endet bei der Schachgemeinschaft Gmünd: Nach 39 Jahren gibt der 75-​jährige Wernfried Tannhäuser das Amt des Vorsitzenden ab. Bei der Hauptversammlung des Vereins am Freitag, 21. Juli, um 20 Uhr im Gmünder Haus des Handwerks kandidiert für seine Nachfolge der 38-​jährige Andreas Strohmaier.

Und Tannhäuser wird für seine Verdienste geehrt. Der Stadtverband Sport hatte ihn bereits 2007 als Sport-​pionier ausgezeichnet.





Wie sich die Schachgemeinschaft Gmünd unter Tannhäusers Ägide entwickelt hat und was sein designierter Nachfolger Andreas Strohmaier, sollte er am 21. Juli gewählt werden, als neuer Vorsitzender vor hat, lesen Sie im Bericht von Matthias Reichert in der Rems-​Zeitung vom 13. Juli.







