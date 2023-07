So Ebbes: Hochzeitsvorbereitungen

Symbol-​Foto: olga meier-​sander /​pix​e​lio​.de

Hochzeiten sind stressig. Nicht nur für das Brautpaar, sondern oft genug auch für die Gäste. Was schenkt man? Kann man vor Ort übernachten oder muss für die Rückfahrt jemand nüchtern bleiben? Auch der Kleiderfrage hat sich ein Kollege an dieser Stelle schon ausführlich gewidmet. Nun steht man vor dem gleichen Problem: Was zieht man an zu einer Hochzeit Mitte August?

Mittwoch, 12. Juli 2023

Sarah Fleischer

1 Minute 6 Sekunden Lesedauer



Nichts gefällt, nichts passt. Alles ist bodenlang – ein Graus bei voraussichtlich 30 Grad im Schatten – und was nicht bodenlang ist, glitzert wie eine Diskokugel oder schillert in allen Regenbogenfarben. Hinzu kommt, dass die Kolumnistin seinerzeit den obligatorischen Tanzkurs geschwänzt hat, die Person, die sie zur Hochzeit begleitet aber einen „Goldstar Rang drei“ im Paartanz besitzt und außerdem: „Sonst tanz ich halt mit meiner alten Tanzpartnerin, die kommt auch!“ Also einigt man sich auf einen Crashkurs für Paare in der örtlichen Tanzschule, der für den geübten Tanzpartner so langweilig ist wie Grundschulmathematik für Albert Einstein, einen selbst aber im Voraus reichlich nervös macht. Unbegründet, wie sich nach der ersten Stunde herausstellt, andere Paare stellen sich deutlich ungeschickter an. Die Tanzlehrerin zeigt Verständnis, scheint außerdem davon auszugehen, dass die Männer allesamt gegen ihren Willen an dem Kurs teilnehmen. „Eigentlich war es seine Idee“, möchte man anmerken, konzentriert sich aber lieber darauf, niemandem auf die Füße zu treten. „Das klappt ja richtig gut“, freut man sich. Bis einem einfällt, dass man aktuell noch keine hohen Schuhe, sondern Sneaker trägt. Die – bei aller Liebe – wohl nicht in den Dresscode der Hochzeit passen.





Diesen und weitere Artikel finden Sie in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



284 Aufrufe

266 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen