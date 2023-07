Unterer Marktplatz in Gmünd ab August eine Fußgängerzone

Foto: gbr

Dem Ersten Bürgermeister von Schwäbisch Gmünd, Christian Baron, platzte der Kragen: Fußgänger, die von PS-​Protzern beinahe überfahren werden, ungeniertes Parken trotz Verbot oder einfach so zum Spaß mal eine Runde mit dem Auto über den Marktplatz fahren — das soll schon bald der Vergangenheit angehören. Denn ab der zweiten Augustwoche weist die Stadtverwaltung auch den Unteren Marktplatz als Fußgängerzone aus.

Mittwoch, 12. Juli 2023

Gerold Bauer

40 Sekunden Lesedauer



Nicht im Rahmen der regulär angekündigten Tagesordnung, sondern unter „Bekanntgaben“ am Ende der Verwaltungsratssitzung des Gmünder Gemeinderats ließ Christian Baron die Katze aus dem Sack. Oberbürgermeister Richard Arnold hatte schon dem Gremium mitgeteilt, dass es in dieser Sitzung keine Bekanntgaben gebe, als sich der Erste Bürgermeister zu Wort meldete und von aktuellen Vorfällen berichtete. Tagtäglich sei zu beobachten, dass sich vor allem junge Männer ungeniert über die Verkehrsregeln hinweg setzen sowie mit ihren stark motorisierten Autos andere belästigen beziehungsweise gefährden.







Wie die Stadt das Problem nun in den Griff bekommen will, lesen Sie am 13. Juli in der Rems-​Zeitung!



