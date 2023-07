Vielversprechender Nachwuchs bei der Malteser Rettungshundestaffel

Foto: malteser

Kürzlich stellten sich vier Teams der Malteser Rettungshundestaffel dem Eignungstest für Rettungshunde. Damit legten sie den Grundstein für ihr Rettungshundeausbildung.

Mittwoch, 12. Juli 2023

Sarah Fleischer

30 Sekunden Lesedauer



Den erfolgreichen Grundstein für ihre Rettungshundeausbildung setzten bei einem Eignungstest für Rettungshunde auf dem Trainingsplatz des Schäferhundevereins in Herlikofen ganze zehn Teams, vier davon aus der Gmünder Staffel, die anderen aus den Partnerstaffeln Böblingen, Neckar-​Enz und Bad Wimpfen. Schon früh am Tag traten die zehn Teams zum Eignungstest an, der nach der gemeinsamen Prüfungsordnung für Rettungshunde durchgeführt wurde.









Die Rettungshundestaffel ist 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag einsatzbereit – und das alles ehrenamtlich.

