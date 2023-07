„Be Smart — Don’t Start“: Schüler des Parler Gymnasiums unter Gewinnern

Der Wettbewerb „Be Smart – Don’t Start“ für rauchfreie Schulklassen ist beendet. Zehn Klassen aus Baden-​Württemberg gewannen den Kreativwettbewerb, darunter die 9c vom Parler Gymnasium.

Donnerstag, 13. Juli 2023

Der Wettbewerb „Be Smart – Don’t Start“ für rauchfreie Schulklassen ist auch in diesem Jahr wieder auf großes Interesse gestoßen: Unter dem Motto „#IchDu– Wir“ nahmen 736 Schulklassen aus Baden-​Württemberg am Wettbewerb teil. Davon waren 87 Prozent erfolgreich, das heißt, sie sind ein halbes Jahr rauchfrei geblieben.

In Baden-​Württemberg wurde zusätzlich zur Preisverleihung des Bundes erneut ein Kreativwettbewerb veranstaltet. Die zehn Klassen, die mit ihren Beiträgen am meisten überzeugt haben, wurden am Donnerstag, 13. Juli in der Jugendher– berge Stuttgart International geehrt. Unter ihnen ist auch die Klasse 9c des Parler– Gymnasiums in Schwäbisch Gmünd. „Ich freue sehr über den Preis, unterstreicht er doch die Ernsthaftigkeit und das tolle Engagement, mit dem sich die Klasse beteiligt hat“, kommentiert Schulleiter Thomas Eich.







Mit welchem Projekt die Klasse überzeugen konnte, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.







