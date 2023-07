Es gibt Interessenten für die insolvente PLD Light Design

Foto: gbr

Das Elektrotechnikunternehmen PLD Light Design aus Herlikofen ist in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Das Amtsgericht Aalen hat das vorläufige Insolvenzverfahren eröffnet und den Stuttgarter Rechtsanwalt Joachim Illig zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestimmt.

Donnerstag, 13. Juli 2023

Jürgen Widmer

24 Sekunden Lesedauer



Daran arbeitet Illig derzeit. Immerhin: Es gibt das Interesse möglicher Investoren.







Welche Chancen der Insolvenzverwalter für das Unternehmen sieht und welche Investoren in Frage kommen, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Es gibt gute Nachrichten für das Unternehmen mit seinen derzeit 74 Beschäftigten. Bis Ende August ist der Lohn für die Arbeitnehmer gesichert, finanziert wird er über das Insolvenzgeld. Wie es dann weitergeht?

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



371 Aufrufe

96 Wörter

39 Minuten Online



Beitrag teilen