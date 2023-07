Fußball: TSGV Waldstetten verliert knapp mit 1:2 gegen Essingen

Foto: Zimmermann

Mit einem achtbaren 1:2 (0:1) hat der TSGV Waldstetten am Mittwoch sein erstes Testspiel der neuen Saison abgeschlossen. Vor allem in den zweiten 45 Minuten war der Fußball-​Landesligist ein ebenbürtiger Gegner des neuen Oberligisten TSV Essingen. Waidmann vergibt in der Schlussphase das mögliche 2:2.

Donnerstag, 13. Juli 2023

Thomas Ringhofer

Nach zum Teil intensiven und kurzweiligen 90 Minuten waren beide Trainer mit der Leistung ihrer Mannschaft zufrieden. „Für uns war es ein guter Test“, sagte TSGV-​Trainer Bernd Maier. Nachdem seine Mannschaft erst eine Trainingseinheit nach Ende der Sommerpause in den Beinen hatte, wollte er sehen, dass seine Spieler „Gas geben. Das haben sie getan. Natürlich hat mit dem Ball noch etwas gefehlt“, so Maier, der gute Möglichkeiten seiner Mannschaft sah. So setzte Serkan Özgür nach 14 Minuten einen satten Linksschuss an den Querbalken, und Nico Waidmann fehlte alleine vor dem Torwart stehend die Cleverness, den Ball einzunetzen. Das war in der 80. Minute die größte Waldstetter Chance zum Ausgleich, der zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient gewesen wäre. Denn vor allem in den zweiten 45 Minuten – beide Trainer hatten mehrfach gewechselt – war der TSGV Waldstetten präsenter, auch körperlich nun auf Augenhöhe.







