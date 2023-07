„Gmünd macht Outlet“ von Donnerstag bis Samstag

Zum dritten Mal heißt es in der historischen Gmünder Innenstadt „Gmünd macht Outlet“. Rund 30 Geschäfte beteiligen sich von heute bis zum Samstag an der Verkaufsaktion unter freiem Himmel.

Donnerstag, 13. Juli 2023

Erfunden wurde dieses Format des Verkaufs im Freien während der Corona-​Pandemie. In den vergangenen beiden Jahren wurde die Aktion von den Kundinnen und Kunden so gut angenommen, dass sie heuer eine Fortsetzung findet. Der Termin vor den großen Ferien macht es möglich, dass sich die Käuferinnen und Käufer noch für den Urlaub ein paar schöne Stücke sichern können.





„Die ganze Innenstadt macht mit“, freut sich Simone Klaus, die Geschäftsführerin des Handels– und Gewerbevereins. Und nicht nur die Mode– und Sportswear-​Geschäfte seien dabei, sondern auch noch andere wie zum Beispiel Bettenfachgeschäfte oder Buchhandlungen. Daher lohne es sich, auch die kleinen Gässchen in der Altstadt zu entdecken.







Mit der italienischen Nacht am Samstag ab 11 Uhr gebe es noch einen weiteren Grund, in die Stadt zu kommen, sagt Simone Klaus. Die Gäste, die in die Stadt kommen, könnten so trinken, essen und es sich in der Innenstadt gemütlich machen – und eben auch einkaufen.





Weitere Informationen bietet Ihnen unsere Sonderveröffentlichung.



