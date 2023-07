Kindergarten Don Bosco feiert 50-​jähriges Bestehen

Im September 1973 öffnete der katholische Kindergarten Don Bosco in Mutlangen seine Türen. Anfangs waren es nur drei Gruppen, inzwischen besuchen 135 Kinder in sechs Gruppen den Kindergarten. Nun wurde der 50. Geburtstag groß gefeiert.

Der Festtag begann mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Georg. Frei nach dem Motto von Don Bosco: „Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen“ gestaltete Pfarrer Matthias Frank den Gottesdienst und die Kinder beteiligten sich mit Liedern und Tänzen. Im Anschluss dankte Kindergartenleiterin Iris Grausam allen Mitarbeitenden, die in den vergangenen 50 Jahren dazu beitrugen, dass der Kindergarten ein Ort ist, an dem sich Kinder und Eltern wohlfühlen.



Dann ging es los mit dem Nachmittagsprogramm, das von Kindern und Eltern gemeinsam gestaltet wurde.







Mehr zum Fest und wer als Überraschungsgast anwesend war, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



