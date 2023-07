Normannia Gmünd: Start in eine „besondere Vorbereitung“

Auf eine sehr kurze Sommerpause folgt beim Fußball-​Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd eine sehr kurze Vorbereitung. Nur eineinhalb Wochen vor dem ersten Pflichtspiel versammelten sich die Normannia-​Spieler auf dem DJK-​Platz zur ersten Trainingseinheit.

Donnerstag, 13. Juli 2023

Alex Vogt

Auf was es in dieser kurzen und deshalb besonderen Vorbereitungsphase laut Trainer Zlatko Blaskic ankommen wird, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 13. Juli.



Die personellen Voraussetzungen sind schon einmal positiv gewesen beim Normannia-​Trainingsauftakt am Mittwochabend. Bis auf Innenverteidiger Tobias Rössler, der bis zum kommenden Sonntag noch im Urlaub weilt, standen alle Spieler bei der ersten gemeinsamen rund 90-​minütigen Einheit auf dem Trainingsplatz. Und damit auch der verletzte Jermain Ibrahim (Innenbandriss und Anriss des Kreuzbandes), der daher individuell trainiert.Mit dabei waren neben Nico Molinari und Louis Kaspar aus der eigenen U 19 auch die sechs externen Neuzugänge: Jonas Kurz, Tim Scheible (beide von der SG Sonnenhof Großaspach/​U 19), Gentian Lekaj (1. Göppinger SV), Melih Caliskan (SC Geislingen), Luca Benz (Hamburger SV II) und Miladin Filipovic (SV Neresheim).

