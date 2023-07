Schwäbisch Gmünd: Stadt gewährt Sportförderung

Sowohl für den gut laufenden Betrieb der Jugendarbeit als auch für den Bua oder die Sanierung vereinseigener Anlagen gibt es von der Stadt Gmünd Geld.

Donnerstag, 13. Juli 2023

Sarah Fleischer

Die Stadt Schwäbisch Gmünd muss in Zukunft noch mehr sparen als bisher schon — dies brachte die Verwaltung mit Blick auf den Doppelhaushalt 2024/​25 zum Ausdruck. Gespart werden soll aber nicht an der Bildung. Und gespart werden soll auch dieses Jahr nciht bei der Sportförderung für Gmünder Vereine. Einstimmig gab der Verwaltungs-​/​Eigenbetriebsausschuss des Gemeinderats am Mittwoch grünes Licht für die Sportförderung im üblichen Rahmen.





Wie hoch die Förderung ist und welche Großprojekte auf dem Plan stehen, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



