Turngau Ostwürttemberg: Gaukinderturnfest am Samstag in Heuchlingen und Horn

Der TGV Horn und der TV Heuchlingen sind am Samstag die Ausrichter des Gaukinderturnfestes des Turngaus Ostwürttemberg, zu dem mehr als 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet werden. Beginn ist um 9.30 Uhr in Heuchlingen.

Donnerstag, 13. Juli 2023

Gemeinsam mit dem Turngau Ostwürttemberg laufen die umfangreichen Vorbereitungen bereits seit Monaten auf Hochtouren. In diesem Jahr hat man versucht, den Ablauf etwas anzupassen und zu beschleunigen. Zudem findet die Veranstaltung erstmals an einem Samstag statt.

Ebenfalls neu ist in diesem Jahr die Turniparty, die mit Showauftritten, Musik und Verpflegung gleich im Anschluss an die Siegerehrung ab 17 Uhr in Heuchlingen stattfinden wird.





Mehr über die für den Turngau Ostwürttemberg und die beiden Ausrichter so erfreulichen Anmeldezahlen und das Programm am Samstag lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 14. Juli.



Der TGV Horn und der TV Heuchlingen freuen sich, dass sie das traditionelle Gaukinderturnfest im Rahmen ihrer 100-​jährigen Patenschaft gemeinsam nun zum dritten Mal ausrichten dürfen. Die beiden Jubiläumsvereine erwarten zahlreiche Kinder, Übungsleiter, Betreuer, Eltern und Gäste zu den Wettkämpfen im Leintal.

