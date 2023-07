Fußball: Normannia unterliegt beim VfR Aalen mit 1:3

Foto. Siedler

Der Aufsteiger in die Fußball-​Oberliga, der 1. FC Normannia Gmünd, kassierte beim Regionalligisten den ersten Gegentreffer schon nach wenigen Sekunden. Das Tor für die Gmünder erzielte Gentian Lekaj mit einem sehenswerten Weitschuss.

Freitag, 14. Juli 2023

Thomas Ringhofer

„Uns ging es um den Spaß“, so Normannen-​Trainer Zlatko Blaskic nach der Partie: „Wir wollten so ein Spiel auf so einem Platz mitnehmen.“ Der Oberligist ist schließlich erst seit drei Tagen in der Vorbereitung. „Es warten harte Wochen auf uns“, sagte Tim Grupp mit Blick auf die kurze Vorbereitung. Erst einmal wartete allerdings das Testspiel in Aalen.





Der VfR legte furios los und ging nach einem starken Konter über David Preu durch Paolo Maiella nach drei Minuten in Führung. „Ein perfekter Start“, meinte der Schütze selbst. Danach kam allerdings auch die Normannia besser ins Spiel, ohne allerdings gefährlich vor das Tor von Michel Witte zu kommen. Nach fast 30 Minuten war es Lasse Jürgensen, der den Ball nach einer Ecke neben das Tor der Gmünder setzte. Drei Minuten vor der Pause verpasste Stefan Wächter aus kurzer Distanz vor dem Tor von Yannick Ellermann das 2:0.





