HfG-​Studierende zeigen Blick in die Zukunft

Foto: jtw

Design kann mehr, als nur unsere Umgebung schöner gestalten. Das zeigt die Semesterausstellung an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd. Warum ein Besuch absolut lohnenswert ist und den Blick weitet.

Freitag, 14. Juli 2023

Jürgen Widmer

So beschäftigen sich einige Arbeiten mit der Frage, wie Bürgerinnen und Bürger in Entscheidungs– und Gestaltungsprozesse eingebunden werden.







Mit welchen Dingen sich die Studierenden beschäftigt haben, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Dort erfahren Sie auch, was es mit einer mobilen Notfallleuchte und einem Leitsystem für das Bud-​Spencer-​Bad auf sich hat.



Noch wird geschleppt und geklebt, gebastelt und – ja – auch geflachst. Am Donnerstagnachmittag präsentierten sich viele der Semesterarbeit noch als „Work in Progress“, wie auch Prorektor Matthias Herbst zugibt. Doch ein Rundgang zeigt bereits vieles von dem, was ab Freitag, 14. Juli, zwei Tage lang in der Rektor-​Klaus-​Straße auf vier Stockwerken zu sehen ist.Was den meisten Arbeiten der Studierenden anzumerken ist: Sie sind nicht für den Elfenbeinturm entstanden, sondern wollen Alltagsprobleme lösen. Dabei zeigt sich: Gestaltung hat auch politische Dimensionen.

