Hospitalgasse: Gestrüpp für Radfahrer im Weg

Foto: kra

Beim Fahrradklima-​Test des ADFC landete Schwäbisch Gmünd auf dem vorletzten Platz. Mehr als 80 Prozent der Umfrageteilnehmer fühlen sich nach eigenen Angaben beim Radeln in der Stadt unsicher. Kann man sich gar nicht vorstellen. Oder doch?

Freitag, 14. Juli 2023

Thorsten Vaas

59 Sekunden Lesedauer



Die Stauferstadt landete im Ranking der Städte vergleichbarer Größe in Baden-​Württemberg auf Platz 15 von 16. Die Schulnote: „Vier minus“. Fast in allen Kategorien rutschte die Note im Vergleich zu 2020 ab — damals belegte Gmünd noch Rang 13. In der Kritik stand beispielsweise das Fahren im Mischverkehr, das mit der Note 4,9 in der Umfrage 2022 schlechter abschnitt als zwei Jahre zuvor.Wenn es um das Platzangebot geht, stellen die Umfrageteilnehmer eine 5 aus. Mangelhaft. Nach wie vor kritisieren sie, dass Radlern nicht der notwendige Platz im Straßenverkehr eingeräumt wird, Radwege seien zu schmal (Note 5,1). Wie kommt man bloß zu diesem Schluss? Ganz einfach. Man kann es gerade in der Hospitalgasse erleben. Dort wurde ein großer Blumenkübel den Radlern direkt in den Weg gestellt. Wer abbiegen will, muss zunächst in den Gegenverkehr ausweichen. Oder dient das Gestrüpp im Topf einem hehren Ziel?Auf dem letzten Platz der Orte zwischen 50.000 und 100.000 Einwohner in Baden-​Württemberg landete bei der ADFC-​Umfrage nämlich Sindelfingen. Wie diese Stadt das geschafft hat? Vielleicht stehen dort in beiden Fahrtrichtungen Blumenkübel im Weg.Bei der 10. Ausgabe des ADFC-​Fahrradklima-​Tests 2022 haben rund 245.000 Radfahrende teilgenommen. Das sind 15.000 mehr als 2020.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



161 Aufrufe

239 Wörter

21 Minuten Online



Beitrag teilen