Joachim Göser ist neuer Gemeinschaftsschulrektor an der Friedensschule

Das Staatliche Schulamt Göppingen teilt mit, dass Joachim Göser zum neuen Gemeinschaftsschulrektor an der Friedensschule in Schwäbisch Gmünd ernannt wurde.

Freitag, 14. Juli 2023

Sarah Fleischer

Bildung ist für Joachim Göser ein wichtiges Gut. Dies spiegelt auch sein persönlicher Werdegang wider. Nach mehreren Berufsjahren als ausgebildeter Energieelektroniker strebte er zunächst die Ausbildung zum Fachlehrer für musisch-​technische Fächer an, bevor er Lehramt studierte.







Mehr über seinen Werdegang und was er für die Zukunft der Friedensschule plant, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



79 Wörter

