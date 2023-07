Labor im Chor: „Wunderbare Wirklichkeit“

Die Ausstellung „Wunderbare Wirklichkeit“ feiert mit Schmuck aus Barcelona das Schöne. Die einzigartigen Arbeiten sind noch bis Ende August im Prediger zu sehen.

Freitag, 14. Juli 2023

Sarah Fleischer

Maria Hokema, Angela Munz und Alkie Osterland präsentieren in der Galerie bis zum 27. August die Schmuckausstellung „Wunderbare Wirklichkeit“: Autorenschmuck aus Barcelona mit eindrucksvollen Arbeiten von 13 Künstlerinnen und Künstlern aus Barcelona die zur Eröffnung fast alle anwesend waren.





Der vielversprechende Titel der Ausstellung „Wunderbare Wirklichkeit“ begleitet das Kirchenmusikfestival in Schwäbisch Gmünd und lockte am 13. Juli um 20 Uhr viele Fans des hochrangigen Ausstellungsprogramms in die Galerie Labor im Chor.

