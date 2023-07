Wissen: Wie Neuropsychologen an der Bewegung den Charakter erkennen

Foto: momosu /​pix​e​lio​.de

Neuropsychologen können allerhand erkennen, wenn sie die Bewegungen von Menschen untersuchen: Traurige sacken ein, Angsthasen knibbeln.

Freitag, 14. Juli 2023

Sarah Fleischer

31 Sekunden Lesedauer



Was lässt sich an Bewegungen ablesen? Zum Beispiel, ob jemand lügt: „Wenn Leute lügen, sind sie konzentrierter, kontrollierter und strukturierter und nutzen präzisere und wiederholt Gesten“, erklärte Neuropsychologin Hedda Lausberg im aktuellen Podcast der Kölner Sporthochschule. Laut Forschung gibt es dabei zwar nicht den einen Indikator, der über alle Menschen hinweg zuverlässig Lügen detektiert. Lügen erkenne man aber immer daran, dass es eine Abweichung von der „Baseline“ – der individuellen Kommunikationsart – gebe und sich das nonverbale Verhalten verändere, so die Medizinerin.







Woran man Lügner selbst erkennen kann und ob die Beeinflussung auch umgekehrt funktioniert, lesen Sie am Freitag auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



146 Aufrufe

125 Wörter

18 Minuten Online



Beitrag teilen