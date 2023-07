Beilage „Wochenende“: Zeit, die Perspektive zu wechseln

Foto: Heinz-​Peter Eigenberger

Viele kennen die Kaiserberge aus der Gmünder Sicht. Von dort wirken sie majestätisch und erhaben und dominieren die Landschaft. Aus einem anderen Blickwinkel und einer größeren Entfernung stellen sie sich anders dar. Der Sommer bietet die Chance, sich Zeit für eine andere Perspektive zu nehmen. Gelegenheit dafür bietet die Wochenendbeilage der „Rems-​Zeitung“.

Samstag, 15. Juli 2023

Franz Graser

52 Sekunden Lesedauer



Für viele bedeutet der Sommer in erster Linie Urlaubszeit. Wegfahren, das Tempo herausnehmen, ein wenig Luft holen: Das ist auch richtig. Aber die Sommerzeit hat auch ihre unschönen Seiten: Die erhöhte Brandgefahr etwa. In der Reportage dieser Ausgabe lesen Sie, wie sich die Schwäbisch Gmünder Feuerwehr auf die Bekämpfung von Flächen– und Waldbränden einstellt. Etwa mit neuen Fahrzeugen, die einen großen Wasservorrat zuladen können und auch abseits von Hydranten oder anderen Quellen die Versorgung mit Löschwasser sicherstellen. Beim Tag der offenen Tür der Schwäbisch Gmünder Feuerwehr gibt es zudem am Sonntag, 16. Juli, die Möglichkeit, sich live darüber zu informieren.









Darüber hinaus gibt es in dieser Ausgabe Interessantes und Wissenswertes, viele Nachrichten aus dem Vereinsleben, tolle Fotos unser Leserinnen und Leser und viel Rätselspaß.





Die Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung ist auch online bei iKiosk erhältlich.



Im Ortsporträt stellen wir den Welzheimer Wald vor, der im 19. Jahrhundert zahlreiche Touristen mit seiner „Champagner-​Luft“ anlockte.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



158 Aufrufe

209 Wörter

49 Minuten Online



Beitrag teilen