Festival Europäische Kirchenmusik in Gmünd: Das Wunderbare in Musik und Religion

Fotos: gbr /​fabro

Der katholische Bischof Dr. Gebhard Fürst zeigte beim Eröffnungsgottesdienst des Festivals für Europäische Kirchenmusik in Gmünd Parallelen zwischen Musik und Religion. In beiden lasse sich „der Atem Gottes“ erkennen. Dies war auch der Titel einer EKM-​Uraufführung mit den Rottenburger Domsingknaben.

Samstag, 15. Juli 2023

Gerold Bauer

40 Sekunden Lesedauer



Welchen Stellenwert die Gmünderinnen und Gmünder sowie Auswärtige der EKM beimessen, zeigte sich nicht zuletzt am Besuch des Eröffnungsgottesdienstes für jenes Festival, das seit 35 Jahren im Sommer für mehrere Wochen Menschen mit einem Faible für sakrale Klänge in die Gotteshäuser der Stauferstadt zieht. Ebenfalls seit der ersten Stunde dieser Veranstaltungsreihe ist Dr. Gebhard Fürst dabei. Die EKM in Gmünd zähle inzwischen zu den bedeutendsten Festivals für sakrale Musik in ganz Europa, unterstrich Dr. Gebhard Fürst am Freitagabend im Münster als Hauptredner. Zudem gab es auch noch eine Performance mit Finja Sander als „Schwebende“ in der Johanniskirche.







Die Rems-​Zeitung war beim Eröffnungsgottesdienst und nimmt ihre Leserinnen und Leser am 15. Juli mit in die vielfältige Welt der sakralen Klänge!



