Gaukinderturnfest: Turnerinnen und Turner trotzen tropischen Temperaturen

Fotos: Fabro

Rund 850 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Ostwürttemberg kamen nach Heuchlingen und Horn. Der TVH richtete bereits zum dritten Mal gemeinsam mit seinem Patenverein TGV Horn das Gaukinderturnfest aus.

Samstag, 15. Juli 2023

Thomas Ringhofer

50 Sekunden Lesedauer



Trotz der tropischen Temperaturen, die in Richtung 40 Grad gingen, hatten am Samstag alle ihren Spaß. So hatten die jungen Athletinnen und Athleten, die vielen Betreuer, die Offiziellen des Turngaus, die Unterstützer und die Organisatoren, spätestens bei der Siegerehrung am Samstagnachmittag ein Dauergrinsen im Gesicht.

Die Siegerehrung fand wegen der Hitze früher statt, „weil wir auf den Einmarsch auf dem Sportplatz kurzerhand verzichtet haben“, sagte Thomas Mach, Ehrenvorsitzender des TV Heuchlingen. Und sie fand am Heuchlinger Festplatz statt, im Schatten der vielen hohen Bäume. Neben Medaillen und Urkunden, unter anderem aus den Händen von Bürgermeister Peter Lang und dem CDU-​Landtagsabgeordneten Tim Brückner, die es für die Besten gab, erhielten die beiden ausrichtenden Vereine TV Heuchlingen und TGV Horn von der Raiffeisenbank Rosenstein jeweils einen Scheck über 500 Euro für die Jugendarbeit – überreicht von Mitarbeiterin Kathrin Ocker, die beim Turnfest das Wettkampfbüro leitete.

Wie die Bilanz des Gaukinderturnfests aus Sicht der Verantwortlichen ausfällt, und ob sich die Verlegung auf einen Samstag bewährt hat, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



286 Aufrufe

201 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen