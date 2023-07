Gmünder Stadtbibliothek erweitert digitales Angebot

Ab sofort können Inhaber eines gültigen Mitgliedsausweises in der Stadtbibliothek auf zusätzliche digitale Angebote zugreifen. Die Online-​Kurse, Nachschlagewerke und E-​Learning Angebote von Brockhaus sind speziell für Jugendliche.

Das Angebot besteht aus mehreren Modulen: Dem Brockhaus Schülertraining, der Brockhaus Enzyklopädie, dem Schülerlexikon, dem Online-​Kurs „Sicher im Web“ und dem Online-​Wissensportal „Klima der Welt“.

Das Angebot soll die Lese– und Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern ab Klasse 5 fördern. Auch für Recherche oder Vor– und Nachbereitung von Unterricht finden die Jugendlichen hier Unterstützung.





Was man braucht, um das Angebot zu nutzen und was ein „plastischer Reader“ ist, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.







