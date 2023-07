Mehr Platz für die Schechinger Feuerwehrleute

Foto: fg

Beim Schechinger Feuerwehrfest wird heute Nachmittag der neue Anbau an das Feuerwehrhaus der Gemeinde eingeweiht. Bürgermeister Stefan Jenninger und Kreisbrandmeister Jürgen Scherer werden die Erweiterung, die rund eine Million Euro gekostet hat, ihrem Zweck übergeben.

Samstag, 15. Juli 2023

Franz Graser

1 Minute 12 Sekunden Lesedauer



Letztlich hat die Unfallkasse Baden-​Württemberg wohl den Anstoß für den Umbau des Schechinger Feuerwehrhauses gegeben. Denn, so Schechingens Bürgermeister Stefan Jenninger: die Kasse mahnte im September 2020 an, dass es im Feuerwehrhaus einen eigenen Umkleide– und Sanitärbereich für die Feuerwehrleute geben müsse. Bis dahin hatten sich die aktiven Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr immer in der Fahrzeughalle umgezogen. Dazu kam: die Platzverhältnisse in der Halle waren sehr eng. Aus Sicht der Unfallkasse ein unhaltbarer Zustand.





Ein weiterer Punkt: Bis dahin hatten die Feuerwehrleute in ihren Spinden jeweils ihre Dienstkleidung und ihre Privatkleidung aufbewahrt. Auch dies wurde als Problem angesehen. Denn wenn die Dienstkleidung und die privaten Sachen der Feuerwehrleute in ein und demselben Spind aufbewahrt würden, könnte es vorkommen, dass sich Gefahrstoffe, die auf die Dienstkleidung gelangt sind, sich auch auf die privaten Kleidungsstücke der Feuerwehrleute übertragen. Getrennte Spinde für die private als auch die dienstliche Kleidung waren deshalb eine weitere Vorgabe.





Die Bauarbeiten begannen im September 2022, beendet wurden sie im Wesentlichen Ende April. Danach waren nur noch einige kleinere Nacharbeiten notwendig. Durch die Erweiterung stehen nun 173 zusätzliche Quadratmeter Nutzfläche für die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr zur Verfügung.







Neben dem Umzugs– und Sanitärbereich wurden zudem eine Garage für einen Anhänger und ein Atemschutzraum errichtet. Überdies wurden neue Spinde angeschafft. Im Bestandsgebäude wurden anstelle der bisherigen Dusche getrennte Toiletten eingebaut, und auch die Räume für die Jugendfeuerwehr wurden neu gestaltet.







Weitere Informationen sowie einen Zeitplan für das Feuerwehrfest finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.











