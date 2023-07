Nach Parade folgte furchtbare Tragödie

Foto: Youtube-​Kanal „The Men of the Century“

Historisches Filmmaterial aus amerikanischen Militärarchiven mit zuvor unveröffentlichten Gmünder Szenen ist im Youtube-​Kanal „The Men of the Century“ einsehbar. Darunter der Aufmarsch und die Ehrungen am denkwürdigen 4. Juli 1945 auf dem Marktplatz. Doch der Tag nahm eine tragische Wendung.

Samstag, 15. Juli 2023

Jürgen Widmer

Aufnahmen vom 16. April 1945 zeigen den Vormarsch vorbei an zerstörten Panzersperren nach Löwenstein hinauf und in den Schwäbischen Wald hinein. Drei Tage später hatten die Truppen das Remstal und Mutlangen erreicht und standen mit Panzern und Kanonen vor Schwäbisch Gmünd.





Wie die Reaktion der Bevölkerung auf die Militärparade war, und warum der Tag für drei junge Jugendliche tödlich endete, lesen sie am Wochenende in der Rems-​Zeitung.



In jüngster Zeit taucht in den sozialen Medien immer mehr digitalisiertes Film– und Fotomaterial aus US-​Militärarchiven auf, das während oder auch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Süddeutschland angefertigt wurde. Das privat von Historiker Ralf Stumpf geführte US Cold War Museum im Unipark (ehemalige Bismarckkaserne) ist nun auch auf die Spur von bislang unveröffentlichten Szenen aus dem besetzten Schwäbisch Gmünd und Göppingen gekommen.Kameramänner hatten 1945 den Vorstoß des 100. US-​Infanteriedivision zur Befreiung Süddeutschlands von der Nazi-​Herrschaft von Frankreich über Rhein und Neckar bis Stuttgart sowie durch Hohenlohe und den Schwäbischen Wald begleitet.

