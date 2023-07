TV Wetzgau II: Relegation um Landesliga-​Aufstieg

Foto: TV Wetzgau

Die Damen-​Bezirksligamannschaft des TV Wetzgau II hat sich durch einen Sieg am letzten Wettkampftag den Relegationsplatz zwei gesichert und befindet sich nun auf dem Weg in die Landesliga. Der entscheidende Relegationswettkampf findet an diesem Sonntag in Neckartenzlingen statt.

Samstag, 15. Juli 2023

Alex Vogt

35 Sekunden Lesedauer



Am letzten Wettkampftag der STB-​Bezirksliga, Staffel III, hat die Mannschaft des TV Wetzgau II mit 177,85 Punkten in Ludwigsburg-​Hoheneck souverän den Sieg eingefahren. Die Wetzgauer Turnerinnen steigerten sich im Laufe der Saison kontinuierlich. Im ersten Wettkampf belegten sie Platz drei, im zweiten Wettkampf folgte Rang zwei und im dritten und letzten Wettkampf siegten sie nun mit einem Vorsprung von mehr als zehn Punkten vor der Spvgg Holzgerlingen.Somit schloss die zweite TVW-​Mannschaft die Bezirksliga des Schwäbischen Turnerbundes auf dem zweiten Rang ab. Diese Platzierung sicherte den Relegationsplatz, um am morgigen Sonntag mit acht weiteren Mannschaften um den Aufstieg in die Landesliga zu kämpfen.

