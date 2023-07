Wissen: Wer anderen hilft, spürt selber Glück

Warum manche Menschen viel Geld spenden, während andere nur die Hände in den Hosentaschen ballen: Hierzulande war dem GfK-​Spendenreport 2022 zufolge der Anteil der Generation 60 plus am Spendenaufkommen mit fast zwei Dritteln wieder am größten.

Samstag, 15. Juli 2023

Sarah Fleischer

Von Januar bis Mai spendeten die Deutschen rund 1,86 Milliarden Euro, meldete der Deutsche Spendenrat gerade – das ist ungefähr so viel wie in den Vorjahreszeiträumen vor Beginn des Ukraine-​Kriegs. Doch warum spenden manche Menschen und andere nicht? Welchen Einfluss haben Bilder auf die Spendenbereitschaft, und macht Spenden glücklich? Wissenschaftliche Untersuchungen geben Antworten. Inflation und Energiekrise zum Trotz war 2022 ein Rekord-​Spendenjahr: Laut Deutschem Spendenrat gaben rund 18,7 Millionen Menschen insgesamt etwa 5,7 Milliarden Euro an gemeinnützige Organisationen oder Kirchen. Besonders viel wurde dabei im März – dem Monat des Kriegsbeginns in der Ukraine – sowie im Dezember (also in der Weihnachtszeit) gegeben.





Was Menschen zum Spenden motiviert und welche Bevölkerungsgruppe sich dabei am größzügigsten zeigt, erfahren Sie am Samstag auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung.



