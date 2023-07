451 Einhörner machen Schwäbisch Gmünd bunter

Foto: jtw

Das Einhorn, Wappentier von Schwäbisch Gmünd, hat sich rausgeputzt. Zumindest auf den 451 Bildern, die Kinder gemalt haben, und die allesamt ein Einhorn darstellen. Die Bilder sind jetzt in den Schaufenstern der Seitengässler zu sehen und in den Geschäften auch zu kaufen. Der Erlös ist für die Aktion „Gmünder machen Wünsche wahr“ bestimmt.

Sonntag, 16. Juli 2023

Jürgen Widmer

33 Sekunden Lesedauer



Acht Betriebe beteiligen sich an der Aktion, deren Ergebnisse seit Samstag in den Schaufenstern der Geschäfte zu sehen sind. Baubürgermeister Julius Mihm stellte bei der kurzen Vernissage vor der Schuhmacherei Orthopädie Breyer noch einmal heraus, dass die Kinder durch ihren Fleiß das Gemeinschaftsgefühl in der Stadt stärken. Durch ihren Einsatz ermöglichten sie, dass Kinder, „die nicht so viel haben, auch beispielsweise ein schönes Weihnachtsgeschenk bekommen können“.





Wo die Einhörner zu sehen sind, lesen sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



720 Aufrufe

134 Wörter

3 Stunden Online



