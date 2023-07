Fußball: Normannia gewinnt Test in Bargau souverän mit 8:0

Foto: fabro

Im Testspiel am Sonntag setztr sich der neue Fußball-​Oberligist aus Gmünd beim neuen Landesligisten FC Germania Bargau mit 8:0 (2:0) durch. Für beide Mannschaften hat die Vorbereitung gerade erst begonnen.

Sonntag, 16. Juli 2023

Thomas Ringhofer

55 Sekunden Lesedauer



Pro Liga Unterschied pro Spielhälfte zwei Tore für den Klassenhöheren. Diese These vertrat einst Frank Wormuth, damals Trainer beim VfR Aalen und später Leiter der Fußballlehrerausbildung an der Hennes-​Weisweiler-​Akademie des Deutschen Fußball-​Bundes. Dass diese Mathematik gestern im Testspiel des FC Bargau gegen den 1. FC Normannia aufging, lag an einem Zwischenspurt der Gmünder mit fünf Treffern innerhalb einer Viertelstunde zum Zwischenstand von 7:0 (67. Minute).





Gmünds Trainer Zlatko Blaskic wollte den deutlichen Sieg nicht überbewerten. Es sei wichtig gewesen, sich wieder an den Ball zu gewöhnen und dass seine Mannschaften alle Vorgaben erfüllt hätte. Diese lauteten zu Null zu spielen, einen Standardtreffer und mindestens vier Tore zu erzielen. Im Tor hielt Max Reichert über die 90 Minuten die Null, wobei er keine einzige gefährliche Situation meistern musste. Den Standardtreffer machte Miladin Filipovic mit einem schönen direkten Freistoßtor zum 3:0 in der 52. Minute. Den geforderten vierten Treffer erzielte Marvin Gnaase (56.).





Bargaus Coach Manuel Doll sprach von einem undankbaren Gegner im ersten Testspiel seiner Bargauer, die eine „knackige Trainingswoche“ hinter sich hatten.







Wie das Spiel verlief und wie die anderen Tore fielen, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom Montag.



