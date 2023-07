Fußball: Ostwürttemberg hat keine Bezirksliga mehr bei den Frauen

Foto: Ringhofer

Beim Staffeltag der Bezirksligen der Männer und Frauen in Bargau wird die Auflösung der Frauenstaffel bekannt gegeben. Die verbliebenen drei Vereine haben ein Angebot aus zwei Bezirken bekommen.

Sonntag, 16. Juli 2023

Thomas Ringhofer

Auftakt der Saison 2023/​24 ist am 20. August. Neu sind dann die drei Aufsteiger FC Mögglingen, Sportfreunde Lorch und Stödtlen/​Waldhausen sowie der Absteiger SG Bettringen. Gleich am ersten Spieltag kommt es zum Duell zwischen Bettringen und Lorch. Mögglingen spielt zu Hause gegen Schnaitheim und der FC Durlangen, vierter Vertreter aus dem Altkreis Gmünd, empfängt Unterkochen. „Es wird mindestens drei und maximal sechs direkte Absteiger geben“, so Staffelleiter Robert Demurtas.

Wie in den Kreisligen wird es auch am Ende der Runde, die am 1. Juni den letzten Spieltag hat, keine Relegation um Ab– und Aufstieg geben. Wie bereits bei den anderen Staffeltagen berichtet, wird es künftig nur noch zwölf anstelle von 16 Bezirken geben. In vielen werden durch die Umstrukturierung Relegationen nicht möglich sein, weshalb sich der Bezirk Ostwürttemberg solidarisch erklärt hat und für 2023/​24 ebenfalls verzichtet. Dies hat zudem den Vorteil, dass zum Saisonende klar ist, wie viele Mannschaften in den einzelnen Staffeln sein werden.

Was vom Sportgericht, den Schiedsrichtern oder vom Bezirksspielwart berichtet wurde, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

