Reger Besuch beim Bürgerfest des Ostalbkreises

Foto: ts

Bei idealem Sommerwetter hat am Sonntag der Ostalbkreis sein 50-​jähriges Bestehen mit einem Bürgerfest gefeiert. Das reichhaltige Angebot an Unterhaltung in und um das Landratsamt hat die Bevölkerung sehr gut angenommen.

Sonntag, 16. Juli 2023

Jürgen Widmer

31 Sekunden Lesedauer



Der Tag begann mit einem beeindruckenden ökumenischen Gottesdienst. Liturg war Dekan Ralf Drescher, für eine bewegende und schöne musikalische Umrahmung sorgten die „TonArts“ und der Posaunenchor aus Schwäbisch Gmünd unter der Leitung von Frank Balint.





Wie der Nachmittag weiterging, und welche Gmünder sich musikalisch hervor taten, lesen sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Ganz Neugierige warfen einen Blick in das Büro des Landrats und kamen mit Joachim Bläse ins Gespräch. Im fünften Stock des Kreishauses lockte die „Azubi-​Skybar“ mit leckeren Getränken. Viele Organisationen nutzten den Tag, um breit zu informieren.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



274 Aufrufe

124 Wörter

46 Minuten Online



Beitrag teilen